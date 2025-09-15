Estados Unidos atacó otra lancha de Venezuela: tres "narcoterroristas" muertos

"El ataque ha resultado en la muerte de tres terroristas varones (...). Advertencia. Si se transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡¡vamos a cazarlos!!", indicó Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

El líder republicano explicó que el ataque se produjo en horas de la mañana y por orden suya. "Fuerzas militares estadounidenses han realizado un segundo ataque cinético contra los cárteles y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente", indicó el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje fue acompañado de un video de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación detenida en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción.

Embed EE. UU. bombardeó otra lancha venezolana esta mañana, estas imágenes las compartió el presidente Trump, fue en aguas internacionales, tres “terroristas” muertos que transportaban drogas y eran miembros, según EEUU, de cárteles narcotraficantes. pic.twitter.com/xJt6vBOzAr — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) September 15, 2025

"Estos narcoterroristas de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, ¡un arma venenosa mortal para los estadounidenses!", señaló Trump, que considera a los cárteles "responsables de consecuencias devastadoras sobre las comunidades estadounidenses desde hace décadas".

Estas drogas "han matado a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más", remarcó.

Estados Unidos desplegó al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

El sábado militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva.

image

La respuesta de Venezuela

Tras las acusaciones de la Casa Blanca, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela no son nuevas. Desde la ruptura diplomática en 2019, las relaciones se han deteriorado, con Washington acusando al gobierno venezolano de vínculos con el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista en julio.

El despliegue militar actual recuerda otras intervenciones estadounidenses en el Caribe, donde históricamente ha ejercido presión geopolítica bajo el argumento de seguridad nacional.