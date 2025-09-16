La ONU le pidió a Israel que "pare la carnicería" en Gaza

En este contexto, y en sintonía con parte de la comunidad internacional, el funcionario se expresó sin rodeos: "La única respuesta a esto es: paren la carnicería".

"Palestinos e israelíes claman por la paz. Todos quieren el fin de esto, y lo que vemos es una mayor escalada que es total y absolutamente inaceptable", declaró Turk, añadiendo: "Hago un llamado a Israel para que detenga su destrucción sin sentido de Gaza".

"Solo puedo pensar en lo que significa para mujeres, niños desnutridos, gente con discapacidades, si están de nuevo siendo atacados de esta forma", señaló Turk.

El jefe de Derechos Humanos informó que sigue aumentando la evidencia de crímenes de guerra de Israel en Gaza, crímenes en contra de la humanidad y posiblemente más. Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel es responsable de cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

En cuanto a si él mismo considera utilizar la palabra 'genocidio' para describir las acciones de Israel en Gaza, Turk respondió que "está en las manos de la corte decidir si se trata de un genocidio o no y estamos viendo la evidencia amontonarse".

Luego de semanas de intensos preparativos militares, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este martes una ofensiva terrestre masiva contra la ciudad de Gaza. El lunes por la noche, la Fuerza Aérea israelí lanzó ataques contra la ciudad, a la que posteriormente entraron tanques.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que la Franja de Gaza está en llamas y que no cejarán ni retrocederán hasta completar la misión.

Comisión de la ONU: Israel comete genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel es responsable de cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

Según el informe presentado en Ginebra, las fuerzas israelíes habrían ejecutado cuatro de los cinco actos definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: asesinatos masivos, daños físicos y psicológicos graves, condiciones de vida diseñadas para destruir a la población y medidas destinadas a impedir nacimientos.

Navi Pillay, presidenta de la Comisión, afirmó que existe una "intención clara" de destruir al pueblo palestino, señalando la responsabilidad de las más altas autoridades israelíes. El informe denuncia además la imposición de un "asedio total", hambruna generalizada y la destrucción sistemática de servicios básicos como salud y educación.

La ONU advirtió que ignorar estas señales equivaldría a complicidad y recordó que todos los Estados están obligados legalmente a actuar para detener el genocidio.

Por otro lado, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, aseguraron que el informe está basado en las "falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros". En este sentido, se hizo referencia a un reporte realizado por el Centro Begin-Sadat para Estudios Estratégicos, en el que se refutan "todas y cada una de las afirmaciones falsas sobre el genocidio".

"En marcado contraste con las mentiras del informe, Hamás es el partido que intentó el genocidio en Israel: asesinando a 1.200 personas, violando a mujeres, quemando vivas a familias y declarando abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos", afirma la declaración, que concluye con una petición a la "abolición inmediata" de la Comisión.