Estados Unidos atacó otra supuesta embarcación narco de Venezuela

El mandatario detalló que en la operación murieron tres hombres, a los que calificó como "terroristas" y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (...) en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU. Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., la política exterior y los intereses vitales de EE.UU.", agregó Trump en un mensaje en su cuenta de Truth Social acompañado del video del ataque.

"El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. ¡Atención! si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!", advirtió el mandatario.

Segundo ataque de EEUU

Este segundo ataque estadounidense contra una segunda embarcación proveniente de Venezuela ocurre luego de que el sábado el gobierno venezolano informara que la Armada de Estados Unidos había interceptado el viernes un barco pesquero y detenido a nueve pescadores durante ocho horas antes de liberarlos.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó posteriormente algunos detalles del incidente.

Durante el último mes, EE.UU. ha desplegado una gran operación militar en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que las autoridades estadounidenses han presentado como una acción antinarcóticos en contra del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotraficantes que, según EE.UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Maduro niega esas acusaciones y señala que EE.UU. está usando el tema del narcotráfico como una excusa para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.