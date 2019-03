El cuerpo sin vida de Michal Prasek, de 33 años, fue encontrado por su padre dentro del recinto vallado y, para acceder al cadáver, que estaba desgarrado, la policía tuvo que abatir al león macho, de nueve años, y también a la leona preñada, de cuatro años.

Antes de matar a los animales, los agentes buscaron consejo de los expertos del cercano de Zlin, a unos 50 kilómetros, que recomendaron abatir a los dos felinos.

Prasek construyó este hábitat privado en 2016 y, si bien no tenía autorización de las autoridades, no pudo ser clausurado al no constatarse violencia contra los animales.

Sin embargo, no fue la primera vez que ocurrió un episodio violento. Anteriormente, un ciclista de 38 años que pasaba por allí fue arañado por la leona y tuvo que ser atendido en un puesto de socorro, aunque las autoridades archivaron el incidente como un “accidente de tránsito”.

Según el ministerio checo de Medio Ambiente, en República Checa hay numerosos zoos privados, donde viven 44 leones, 49 pumas, 20 tigres y ocho leopardos.