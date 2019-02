"Un hombre fue a ponerse en contacto con una tribu en una de las islas en el Océano Índico, fuera de la India, y fue asesinado en el proceso. En este caso, el Gobierno de los Estados Unidos no ha pedido ni aplicado sanciones al Gobierno de la India contra los pueblos tribales. No es algo que hemos pedido o presentado. Es una situación trágica y un caso trágico", dijo el embajador General de los Estados Unidos para la Religión y la Libertad, Samuel Brownback, al informar que el asesinato no tiene imputados.

Sentinel del NOrte

“Fue un caso trágico”, sentenció el funcionario.

Chau se encontraba en el lugar para realizar una visita misionera, pese a las advertencias recibidas acerca de la hostilidad de los habitantes de la Isla Sentinel del Norte, territorio fue del alcance de los visitantes y turistas para las leyes indias.