El mandatario, quien venía evaluando la posibilidad de no asistir al encuentro debido a la discriminación en las invitaciones, agregó que México estará representado en la cumbre, que comienza este lunes en Los Ángeles, por el canciller Marcelo Ebrard.

López Obrador había anticipado hace semanas su postura respecto de la cita que se celebrará en Los Ángeles, a partir de la decisión estadounidense de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre.

El presidente mexicano había advertido que asistiría a la reunión a menos que todos los países del hemisferio occidental fueran invitados.

El mandatario anunció además que en julio tiene previsto ir a visitar a su colega estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno de Estados Unidos no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero fue hasta este lunes que confirmó su ausencia en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador anunció también esta que acudirá en julio a visitar a su par estadounidense.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

"(Quiero) tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea así es necesario hacerlo en América, insistió.

Desde que se comenzó a acercar la reunión y antes de que la Casa Blanca enviara las invitaciones, López Obrador mostró sin tapujos su desacuerdo con la posibilidad de que no estuvieran incluidos en la lista de invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Crítica de EEUU para López Obrador

"La Cumbre es una oportunidad para las democracias, no para los matones autoritarios, de todo el hemisferio para forjar una agenda que promueva nuestra prosperidad compartida y nuestros valores democráticos", dijo el senador estadounidense Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU.

A través de un comunicado, Menéndez señaló que el presidente Biden sólo cumplió con su promesa de "restaurar la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos en la campaña mundial para fortalecer los gobiernos democráticos y contrarrestar las fuerzas autoritarias".

Sobre la ausencia de López Obrador, el legislador comentó que repercutirá en la relación con EEUU: "La ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre desafortunadamente retrasará los esfuerzos para continuar reparando la relación y cooperar en temas pertinentes al bienestar de ambas naciones”.