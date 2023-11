Denuncian que fotoperiodistas internacionales estaban al tanto del ataque de Hamás

Fotoperiodistas basados en la Franja de Gaza que trabajan para las agencias internacionales Associated Press y Reuters, así como fotógrafos 'freelance', fueron los primeros en brindar las imágenes del ataque de Hamás.

Un informe de HonestReporting, una organización que monitoriza medios de comunicación, afirmó que fotoperiodistas basados en la Franja de Gaza que trabajan para las agencias internacionales Associated Press y Reuters, así como fotógrafos 'freelance' contratados por la CNN y The New York Times, fueron los primeros en brindar las imágenes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, como si supieran de antemano que algo grave iba a suceder.