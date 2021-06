Derrumbe en Miami: Los derechos de los argentinos afectados

Carolina Obarrio mejor.jpg

Además:

Miami: se derrumbó un edificio de 12 pisos

Se reproduce la entrevista a continuación:



-Diario Popular (DP) - ¿Qué tipo de reclamos pueden presentar los argentinos damnificados por el derrumbe?

- Carolina Obarrio (CO): Los residentes lesionados tienen un reclamo legal contra el constructor, no necesariamente contra la asociación de condominios (asumiendo que este edificio es un condominio). No existe un reclamo legal contra el gobierno de la ciudad de Surfside, el condado de Miami-Dade o el estado de Florida, debido a la inmunidad soberana. Además, hasta ahora no se estableció ninguna responsabilidad oficial. La acción dependerá de los los “facts”, de los hechos. Todo depende de la negligencia que pueda establecer la investigación preliminar y lo que se indique. Esto es de publico conocimiento general. En caso de haber familiares de víctimas que residen en la República Argentina , esas personas tendrían derechos legales para investigar .

-DP - Si esos argentinos estuvieran en Miami de modo ilegal, ¿igualmente tienen el derecho de reclamar una indemnización?

CO: Si los residentes (del edificio derrumbado) estuvieran en EE. UU. Ilegalmente, aun podrían hacer un reclamo legal y no serían despedidos (de sus trabajos) debido a su estatus ilegal. Sin embargo, el conocimiento de su estatus ilegal puede causar problemas con sus empleadores y a otras personas (responsables de esa situación).

DP - Existen estrictas regulaciones sobre el control del estado de los edificios en Florida....En el caso del recién derrumbado, ¿tiene conocimiento si estos controles fueron efectuados por las autoridades?

CO: Eso es precisamente parte de la investigación, veremos qué dice el informe. Los gobiernos locales, generalmente ciudades y condados, tienen códigos de vivienda y códigos de construcción que deben seguirse. La pregunta se remonta a los constructores, alrededor de 1980, para ver si cumplieron y si se han realizado inspecciones periódicas desde la construcción. Asimismo, en el Condado de Miami Dade, al que pertenece la ciudad de Surfside, se debe hacer la Inspección de los 40 años.

La prudencia de la abogada Carolina Obarrio es fruto del conocimiento del sistema judicial de Estados Unidos, donde ella actúa como profesional matriculada desde hace unos 10 años. Aunque se negó a hacer conjeturas sobre el caso, aseguró que la investigación iniciada por la policía estatal y la justicia determinarán, en modo preliminar, las causas y responsabilidades del trágico derrumbe en los próximos días.