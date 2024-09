Donald Trump se reunió con Zelenski después de haber dicho "Ucrania ya no existe"

Embed Donald Trump se reúne con Vladímir Zelenski



Trump dice estar listo para trabajar con los demócratas para resolver el conflicto en Ucrania si es elegido presidente. pic.twitter.com/V2DB7p4Ltk — Sepa Más (@Sepa_mass) September 27, 2024

En una conferencia de prensa conjunta, Trump sugirió que intentará mediar para poner fin al conflicto en Ucrania, trabajando "con ambas partes para intentar solucionarlo". En este sentido, el expresidente aseguró que tiene "una muy buena relación" con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Por su parte, Zelenski agradeció a Trump que se reuniera con él, y dijo que considera "muy importante", mantener a Estados Unidos informado sobre los próximos pasos de Ucrania, y discutir con él todos los "desafíos y detalles".

La guerra en Ucrania debe detenerse

"Creo que tenemos una visión común de que la guerra en Ucrania debe detenerse […] y Ucrania tiene que prevalecer", señaló Zelenski, añadiendo que esperaba que el apoyo de EE.UU. siga siendo muy fuerte, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales.

Ucrania ya no existe

Ucrania ya no existe y no habrá suficiente dinero para reconstruirla, incluso si el mundo entero se uniera, sostuvo este miércoles el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante un mitin de campaña celebrado en el estado de Carolina del Norte, Trump sostuvo que la Administración Biden ya no sabe qué hacer para salir de la situación en la que se encuentra actualmente en relación al conflicto ucraniano. "Simplemente no saben qué se puede hacer, porque Ucrania ya no existe, ya no es Ucrania. Nunca se podrán restaurar esas ciudades y resucitar a los muertos, tantos muertos", subrayó.

Al mismo tiempo, aseguró que la situación empeorará aún más y que cualquier acuerdo, incluso "el peor", habría sido mejor para el régimen de Kiev que lo que está pasando ahora. "Kamala [Harris, candidata demócrata y actual vicepresidenta de EE.UU.] ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¡Morirán aún más personas! ¡Aún más ciudades serán destruidas!", vaticinó el exmandatario republicano.

Además, Trump expresó que se podría haber llegado a un acuerdo si Estados Unidos tuviera "un presidente competente en lugar del presidente que azuzó todo".