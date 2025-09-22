Ecuador: vecinos queman vivos a dos presuntos sicarios

La tranquilidad del domingo en el poblado de Santa Ana se vio interrumpida por un hecho violento. Dos hombres, señalados como sicarios, fueron interceptados por la ciudadanía cuando intentaban quitarle la vida a una persona mientras circulaban en una motocicleta.

Los atacantes llegaron al sector en una motocicleta y abrieron fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en un salón.

Los disparos hirieron a tres individuos, quienes formaban parte del grupo objetivo. Sin embargo, otros miembros del colectivo respondieron al ataque con sus propias armas, logrando impactar a los agresores y derribarlos.

Según versiones preliminares, los individuos fueron retenidos por la multitud, golpeados y luego quemados vivos en un acto de justicia por mano propia.

La escena generó pánico y consternación entre quienes presenciaron los hechos.

Agentes de la Policía Nacional se desplegaron rápidamente en el sitio para acordonar la zona, recoger evidencias balísticas y testimonios que contribuyan a esclarecer el móvil del suceso.

Fuentes preliminares indican que el intercambio de disparos duró apenas minutos, pero dejó una escena con casquillos esparcidos y el vehículo envuelto en llamas.

La Policía no ha divulgado las identidades de las víctimas ni de los heridos, y las investigaciones prosiguen para determinar si el ataque está vinculado a disputas territoriales o ajustes de cuentas.

En lo que va del año, Ecuador registra 6.449 asesinatos, una cifra cercana al récord del año pasado, cuando los homicidios llegaron a 7.062.

En Manabí la cifra de homicidios alcanza los 886, de los cuales 19 han ocurrido en el cantón Santa Ana.