Hong Kong: desactivan una bomba de la Segunda Guerra tras evacuar a 6.000 personas

El artefacto, de fabricación estadounidense y con 450 kilos de peso, fue encontrado en una obra en el distrito de Quarry Bay. Tras un operativo nocturno, expertos lograron neutralizarlo sin heridos.
Un hallazgo inesperado en una obra de construcción provocó una masiva evacuación en Hong Kong. Miles de personas debieron abandonar sus hogares uego de que trabajadores descubrieran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el distrito de Quarry Bay, una de las zonas residenciales y comerciales más concurridas de la isla.
El artefacto, de fabricación estadounidense, medía 1,5 metros de largo y pesaba unos 450 kilos. Según la policía local, contenía 227 kilos de TNT y representaba un “riesgo excepcionalmente alto”.
Por esa razón, se decidió evacuar rápidamente a unas 6.000 personas -unas 1.900 viviendas- mientras especialistas en explosivos trabajaban para neutralizarlo.
El operativo comenzó el viernes por la noche y se extendió hasta la mañana del sábado, alrededor de las 11:30. Finalmente, los expertos lograron perforar el proyectil y quemar el material explosivo, sin que se registraran heridos. Durante las horas de espera, muchos vecinos fueron alojados en centros comunitarios con asistencia de personal de emergencia.
La bomba, lanzada durante los ataques aéreos de Estados Unidos contra las fuerzas japonesas que ocupaban Hong Kong en la Segunda Guerra, permaneció enterrada durante más de siete décadas. Hallazgos de este tipo no son inusuales en la ciudad, donde aún se descubren restos de aquel período bélico.
Una vez completada la desactivación, la policía informó que la zona quedó segura, se reabrieron las calles bloqueadas y los vecinos pudieron regresar a sus hogares.
comentar