Hong Kong: desactivan una bomba de la Segunda Guerra tras evacuar a 6.000 personas

El artefacto, de fabricación estadounidense, medía 1,5 metros de largo y pesaba unos 450 kilos. Según la policía local, contenía 227 kilos de TNT y representaba un “riesgo excepcionalmente alto”.

Por esa razón, se decidió evacuar rápidamente a unas 6.000 personas -unas 1.900 viviendas- mientras especialistas en explosivos trabajaban para neutralizarlo.

El operativo comenzó el viernes por la noche y se extendió hasta la mañana del sábado, alrededor de las 11:30. Finalmente, los expertos lograron perforar el proyectil y quemar el material explosivo, sin que se registraran heridos. Durante las horas de espera, muchos vecinos fueron alojados en centros comunitarios con asistencia de personal de emergencia.

La bomba, lanzada durante los ataques aéreos de Estados Unidos contra las fuerzas japonesas que ocupaban Hong Kong en la Segunda Guerra, permaneció enterrada durante más de siete décadas. Hallazgos de este tipo no son inusuales en la ciudad, donde aún se descubren restos de aquel período bélico.

Una vez completada la desactivación, la policía informó que la zona quedó segura, se reabrieron las calles bloqueadas y los vecinos pudieron regresar a sus hogares.