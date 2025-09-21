Gran Premio de Azerbaiyán: un toque de Albon complicó a Franco Colapinto y terminó 19º

Asimismo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto Gran Premio de la temporada, tras ganar de punta a punta, mientras que el británico George Russell (Mercedes) fue segundo y el español Carlos Sainz (Williams), tercero. La mala nota de la jornada la dio el australiano Oscar Piastri, ya que el líder del campeonato y piloto de McLaren no pudo controlar su auto y chocó para abandonar temprano en la competencia.

Colapinto, tal como se dijo, llegó a estar 13º y en la vuelta 18 ingresó a los boxes. Poco después, y ya con gomas duras, fue tocado desde atrás por Albon, en una imprudencia que lo dejó en el último puesto. Más allá del impacto suave contra uno de los paredones, el pilarense hizo enseguida su mejor vuelta de la prueba.

Pese a sus esfuerzos, el toque dejó a Colapinto sin chance alguna de meterse en la zona de puntos y cerró otro fin de semana con complicaciones, ya que el sábado había chocado en el cierre de la Q1, en su último intento de vuelta rápida. "Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", dijo en aquel momento.

Verstappen, por su parte, dominó de principio a fin desde la pole, sin amenazas reales, en una carrera que quedó condicionada desde la largada, mientras que Piastri, que partía noveno, se adelantó en la salida, se frenó en seco y perdió numerosas posiciones antes de estrellarse contra las protecciones en la curva 5.

bakufinal La clasificación final del Gran Premio de Azerbaiyán.

El golpe dejó fuera de competencia al australiano y mantuvo abierta la lucha por el campeonato, pero su error afectó también a Fernando Alonso, que arrancaba detrás y repitió la salida en falso, por lo que fue sancionado con cinco segundos que lo relegaron hasta el 15º puesto. El británico Lando Norris (McLaren), gran beneficiario teórico del abandono de su compañero, no pudo avanzar más allá de la séptima posición tras quedar trabado varias vueltas detrás de Lawson y Tsunoda.

En Ferrari, Charles Leclerc cedió su posición a Lewis Hamilton por órdenes de equipo, sin poder recuperarla más tarde, por lo que ambos cerraron en octavo y noveno lugar. El último punto quedó para Isack Hadjar (Racing Bulls), quien llegó a la parrilla con su motor recién reparado a contrarreloj por sus mecánicos.

La Fórmula 1 continuará durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur.