Reino Unido, Australia y Canadá reconocieron de manera formal al Estado Palestino

Los anuncios fueron encabezados por Canadá, la primera nación del G7 en reconocer un Estado palestino cuando su primer ministro Mark Carney comunicó la decisión. En su declaración, criticó al gobierno israelí, al señalar que “está trabajando metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida”.

“Su asalto sostenido en Gaza mató a decenas de miles de civiles, desplazó a más de un millón de personas, y causó una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional”, sostuvo Carney en sus redes sociales.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Poco después, Australia siguió el mismo camino con el primer ministro Anthony Albanese anunciando que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y largamente sostenidas del pueblo de Palestina a un estado propio”. Además, indicó que el establecimiento de una embajada y relaciones diplomáticas activas se concretará una vez que la Autoridad Palestina cumpla con los compromisos de reforma solicitados por la comunidad internacional.

Al cabo, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó también el reconocimiento de la soberanía palestina a través de un video, describiendo la decisión como parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos estados”.

“Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos Estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio”, subrayo Starmer en su mensaje. “Así que somos claros: esta solución no es una recompensa para Hamás, porque significa que Hamas no puede tener futuro, ningún papel en el gobierno, ningún papel en la seguridad”.

Los tres líderes coincidieron en que el grupo terrorista no debe tener ningún papel en el futuro Estado palestino. Starmer anunció, en ese sentido, que dirigirá trabajos para sancionar a otras figuras de Hamas “en las próximas semanas”, agregando a las sanciones ya existentes contra la organización.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Críticas a la ofensiva de Israel en Gaza

El reconocimiento se produjo en un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su campaña militar en Gaza y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Starmer describió la situación humanitaria en Gaza como intolerable: “El bombardeo implacable y creciente de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, la hambruna y la devastación son absolutamente intolerables. Decenas de miles han sido asesinados, incluyendo miles mientras trataban de recoger comida y agua”.

El primer ministro británico también cuestionó las restricciones israelíes al ingreso de ayuda humanitaria, describiendo la situación como desesperante. “Hemos evacuado al primer grupo de niños enfermos y heridos al Reino Unido para ser tratados por el Sistema Sanitario Nacional, y continuamos aumentando nuestro apoyo humanitario, pero aún no llega suficiente ayuda”, declaró Starmer.

El líder británico instó al gobierno israelí a “levantar las restricciones inaceptables en la frontera, detener estas tácticas crueles, y permitir que la ayuda fluya masivamente”.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, Reino Unido y Canadá se convirtieron este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.