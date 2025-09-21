Fútbol |

Messi brilló con dos goles y dejó a Inter Miami a un paso de la postemporada

Lionel Messi fue el protagonista absoluto en el 3-2 sobre DC United: anotó dos tantos y dio una asistencia.

Inter Miami dio un paso clave rumbo a los playoff de la Major League Soccer (MLS) al vencer 3-2 a DC United en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. La gran figura fue, una vez más, Lionel Messi, autor de un doblete y de la asistencia para el gol inicial de Tadeo Allende.

El primer tiempo mostró a un equipo local con mayor control de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. La ausencia de Luis Suárez se notó, pero Messi fue creciendo con el correr de los minutos. A los 34, el capitán habilitó a Allende, que cortó una racha de diez partidos sin marcar. El 1-0 parcial encendió al estadio y le dio confianza a los de Javier Mascherano.

ADEMÁS: River, con suplentes, perdió ante Atlético Tucumán y ahora piensa en Palmeiras

En el complemento, Christian Benteke empató rápido para la visita, pero la respuesta llegó desde el zurdo del rosarino: a los 20 minutos definió con clase para devolver la ventaja a Inter Miami. Poco después, cedió un penal a Mateo Silvetti, que falló, aunque Leo volvió a hacerse cargo y, con un derechazo imparable a falta de seis minutos, aseguró el triunfo. El descuento de Jacob Murrell en tiempo agregado sólo agregó dramatismo a un partido dominado por el local.

Embed

Con esta victoria, Inter Miami quedó a un paso de sellar su clasificación y podría confirmar su boleto a la postemporada en el próximo duelo frente a New York Red Bulls. Messi, mientras tanto, atraviesa un momento brillante que alimenta la ilusión de los hinchas y renueva especulaciones sobre su futuro contrato.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados