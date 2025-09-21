Messi brilló con dos goles y dejó a Inter Miami a un paso de la postemporada

El primer tiempo mostró a un equipo local con mayor control de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. La ausencia de Luis Suárez se notó, pero Messi fue creciendo con el correr de los minutos. A los 34, el capitán habilitó a Allende, que cortó una racha de diez partidos sin marcar. El 1-0 parcial encendió al estadio y le dio confianza a los de Javier Mascherano.

En el complemento, Christian Benteke empató rápido para la visita, pero la respuesta llegó desde el zurdo del rosarino: a los 20 minutos definió con clase para devolver la ventaja a Inter Miami. Poco después, cedió un penal a Mateo Silvetti, que falló, aunque Leo volvió a hacerse cargo y, con un derechazo imparable a falta de seis minutos, aseguró el triunfo. El descuento de Jacob Murrell en tiempo agregado sólo agregó dramatismo a un partido dominado por el local.

Con esta victoria, Inter Miami quedó a un paso de sellar su clasificación y podría confirmar su boleto a la postemporada en el próximo duelo frente a New York Red Bulls. Messi, mientras tanto, atraviesa un momento brillante que alimenta la ilusión de los hinchas y renueva especulaciones sobre su futuro contrato.