El Congreso de Perú debatirá la destitución de Boluarte

De todas formas, se espera que los izquierdistas no junten la cantidad necesaria de votos para sacar a Dina Boluarte del poder. Necesitan un mínimo de 52 votos para que la propuesta sea debatida en el recinto y por el momento sólo suman alrededor de 40.

El parlamento confirmó este lunes que la "moción de vacancia" está incluida en la agenda de la sesión de este marte, que prevé también una interpelación al ministro de Defensa.

El jefe del Congreso, general retirado José Williams, intentó calmar la tensión y aseguró tácitamente que no es momento de cambios dada la crisis política que atraviesa el país sudamericano: "Pienso que un intento de vacancia en estos momentos no es apropiado, no es adecuado".

Si la iniciativa es aprobada, el Congreso convocaría a Boluarte la semana entrante para defenderse ante los legisladores.

El pedido fue presentado el 22 de marzo por Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Somos Perú y algunos diputados independientes.

Todos estos bloques estaban aliados con el expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso el 7 de diciembre después de que el entonces mandatario anunciara el cierre del Legislativo. En ese contexto, asumió el liderazgo de Perú, su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

La izquierda "propone que el Congreso de la República declare la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú". Además, "plantea declarar la vacancia de la Presidencia" y aplicar la sucesión colocando en el cargo a quien en ese momento esté al frente del Congreso.

Es el primer pedido de destitución en su contra en el Congreso, mientras su antecesor afrontó tres.