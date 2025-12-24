Volodimir Zelenski revela su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Zelenski explicó que el plan incluye además acuerdos bilaterales adicionales sobre garantías de seguridad y reconstrucción, y presentó punto por punto su contenido ante los corresponsales, acompañando la explicación con una transcripción traducida del ucraniano.

Los 20 puntos presentados son:

Confirmación de la soberanía de Ucrania. Acuerdo de no agresión entre Rusia y Ucrania, con monitoreo en la línea de contacto. Garantías de seguridad para Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania contarán con 800.000 efectivos en tiempo de paz. Estados Unidos, la OTAN y Europa brindarían garantías de seguridad según el modelo del artículo 5; en caso de ataque ruso habría respuesta militar y reimposición de sanciones, si el plan es aceptado. Rusia establecería una política de no agresión hacia Europa y Ucrania mediante la legislación necesaria. Ucrania se integraría a la Unión Europea en un plazo determinado. Se definiría un paquete de desarrollo global mediante un acuerdo de inversión separado. Se crearían fondos destinados a la reconstrucción, con un objetivo de 800.000 millones de dólares. Ucrania aceleraría la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ucrania mantendría su estatus no nuclear. La central nuclear de Zaporozhie podría ser gestionada tripartitamente, con Estados Unidos como posible gestor principal; Ucrania propone un esquema 50/50. Se implementarían programas educativos que fomenten la comprensión cultural, la tolerancia y la eliminación de racismo y prejuicios. Sobre los territorios: Rusia podría retirarse de Dnepropetrovsk, Nikoláyev, Sumy y Járkov. En Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón, se plantean zonas económicas libres o referéndums según los acuerdos. Rusia y Ucrania se comprometerían a no modificar los acuerdos por la fuerza. Rusia no obstaculizaría el uso de ríos y del Mar Negro por Ucrania con fines comerciales; el istmo de Kinburn sería desmilitarizado. Intercambio de prisioneros “todos por todos” y retorno de civiles, niños y presos políticos. Ucrania celebraría elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo. El acuerdo sería jurídicamente vinculante, supervisado por un Consejo de Paz encabezado por Donald Trump, si se aprueba. Una vez acordado por todas las partes, el plan entraría en vigor con un alto el fuego total inmediato.

Vladimir Putin Donald Trump Rusia Estados Unidos Cumbre Alaska Vladimir Putin y Donald Trump son los principales líderes que podrían definir el fin del conflicto.

Resultados de la última ronda de negociaciones

En la reciente reunión celebrada en Miami entre representantes de Rusia y Estados Unidos, ambas partes calificaron los encuentros como “productivos y constructivos”. Según el portavoz del Kremlin, Moscú prioriza recibir información detallada sobre los avances de EE.UU. con líderes europeos y ucranianos, a fin de evaluar en qué medida estas gestiones coinciden con los acuerdos previos de Anchorage. Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que se logró “un avance” al abordar abiertamente todos los problemas y superar una fase inicial de falta de claridad. Cabe aclarar que, hasta el momento, todas las charlas y posibles acuerdos habían sido entre los rusos y estadounidenses, dejando por fuera a Ucrania, los principales damnificados por esta guerra.

Rusia mantiene que la resolución del conflicto debe abordar sus preocupaciones de seguridad a largo plazo, vinculadas a la expansión de la OTAN y a la protección de la población rusoparlante en Ucrania. La propuesta de Moscú incluye la retirada de tropas ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón, así como el reconocimiento de estos territorios, junto con Crimea y Sebastopol, como parte de la Federación Rusa. Además, exige garantías de neutralidad, no alineación, desnuclearización, desmilitarización y lo que denomina “desnazificación” de Ucrania.