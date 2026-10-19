León XIV continúa su recuperación y reaparecerá en público este miércoles durante la tradicional audiencia general, confirmó el Vaticano.
Luego de ser operado de cáncer al pulmón el martes pasado y dado de alta el sábado, el Papa León XIV, continuó con su recuperación en su departamento del Palacio Apostólico, desde donde sigue al mando de la Iglesia católica.
Según el boletín diario del Vaticano, designó a más de veinte nuevos miembros de la Comisión Teológica Internacional, entre los que figuran dos argentinos: Fabricio Leonel Forcat y el sacerdote dominico Jorge Alejandro Scampini, los dos profesores en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.
El comunicado oficial dio cuenta que León XIV, de 71 años, por la tarde, habló por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volviendo a demostrar que sigue atento a la dramática situación que atraviesa su castigado país.
“Durante la conversación, el Santo Padre llamó la atención sobre la grave situación en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, haciendo referencia a la solicitud de una tregua humanitaria que ya había sido presentada al presidente de la Federación de Rusia”, indicó un comunicado del Vaticano.
El mismo parte oficia aludió a la conversación que tuvo con Vladimir Putin el viernes pasado, estando aún internado en el hospital Gemelli.
En sendos diálogos “el Santo Padre expresó su esperanza de que la cooperación de ambas partes permita la entrega de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación segura y voluntaria de la población civil”, indicó el comunicado de la Santa Sede.
El rápido regreso del Santo Padre a sus actividades habituales abrió la esperanza de que puede visitar Argentina en noviembre, como para te de una gira que también lo llevará a Uruguay y a Perú.
Al reaparecer este domingo para la oración mariana del Ángelus, “una vez superada esta delicada etapa”, León dijo que iba a retomar “gradualmente” sus actividades, “siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.
El Papa no dijo nada acerca de su viaje a América latina al final del Ángelus, pero quien habló al respecto fue el cirujano Stefano Margaritora, que lo operó, y que el sábado hizo saber que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” la gira a América del Sur, en una entrevista con Vatican News.
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