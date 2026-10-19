El mismo parte oficia aludió a la conversación que tuvo con Vladimir Putin el viernes pasado, estando aún internado en el hospital Gemelli.

En sendos diálogos “el Santo Padre expresó su esperanza de que la cooperación de ambas partes permita la entrega de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación segura y voluntaria de la población civil”, indicó el comunicado de la Santa Sede.

El rápido regreso del Santo Padre a sus actividades habituales abrió la esperanza de que puede visitar Argentina en noviembre, como para te de una gira que también lo llevará a Uruguay y a Perú.

El encuentro, en junio, de León XIV con Javier Milei en la sede vaticana.

Al reaparecer este domingo para la oración mariana del Ángelus, “una vez superada esta delicada etapa”, León dijo que iba a retomar “gradualmente” sus actividades, “siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

El Papa no dijo nada acerca de su viaje a América latina al final del Ángelus, pero quien habló al respecto fue el cirujano Stefano Margaritora, que lo operó, y que el sábado hizo saber que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” la gira a América del Sur, en una entrevista con Vatican News.