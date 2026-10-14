"El Papa -agregó- realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando". Su recuperación, por lo tanto, transcurre "según lo previsto".

Ya a primeras horas de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció a través de Telegram que el Sumo Pontífice había pasado una "noche tranquila".

León XIV estará internado alrededor de una semana en el Gemelli.

En una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida el martes con éxito, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Un examen histológico de urgencia confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El Papa "permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la operación duró alrededor de 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones". Luego, "despertó con normalidad y regresó a su habitación en el décimo piso tras un breve periodo de observación".

En cuanto a su internación hospitalaria, la duración anunciada es de "aproximadamente una semana".