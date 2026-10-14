Lo dijo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, al referirse a la gira del Santo Padre por Latinoamérica. León XIV se recupera de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho.
El Vaticano ratificó este miércoles el deseo del Papa XIV de visitar la Argentina del 8 al 11 de noviembre próximo, luego de haber sido sometido horas atrás a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confió en que el Santo Padre se refirió a su intención de no posponer la gira que lo llevará a nuestro país, Uruguay y Perú. “Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir”, comentó a un grupo de periodistas.
Las declaraciones se produjeron el día después de la operación del Papa, que presenta "una recuperación posoperatoria normal", de acuerdo con el parte médico difundido este miércoles por el Dr. Luigi Carbone, director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que realizó la cirugía.
León XIV, de 71 años, se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax necesarios tras la operación. "Los resultados confirman una recuperación postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro del rango normal para el tipo de cirugía realizada", indicó el comunicado.
"El Papa -agregó- realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando". Su recuperación, por lo tanto, transcurre "según lo previsto".
Ya a primeras horas de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció a través de Telegram que el Sumo Pontífice había pasado una "noche tranquila".
En una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida el martes con éxito, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Un examen histológico de urgencia confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.
El Papa "permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la operación duró alrededor de 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones". Luego, "despertó con normalidad y regresó a su habitación en el décimo piso tras un breve periodo de observación".
En cuanto a su internación hospitalaria, la duración anunciada es de "aproximadamente una semana".
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