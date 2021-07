Sin embargo en la última semana, el roedor más famoso -y sigiloso- ha sumado una innecesaria polémica que lo tiene como protagonista en las redes sociales por una carta manuscrita cuya autoría se le atribuye y cuyo contenido ha dividido las opiniones a niveles virales y extremos.

Es que en la misiva, el Ratón Pérez, explica las razones por las cuales se rehúsa a recoger el diente de una niña de nombre Elisa, por falta de higiene en la pieza dental tras haber sido “analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba”.

“Hola, Elisa. Me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espaguetis y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica del cepillado dental”, manifestó Pérez.

raton_perez.jpg El Ratón Pérez en el centro de la polémica: se rehusó a llevarse un diente

Cabe destacar que después de lo expresado, el ratón se despidió de la niña con un “Espero volver pronto, Elisa. Cuídate. Atentamente, El Ratón Pérez”.

Ratón Pérez 01.jpg El Ratón Pérez en el centro de la polémica: se rehusó a llevarse un diente

Pero a alguien se le ocurrió postear la carta en Twitter y el descontrol, la controversia y la grieta, se hicieron presentes y estallaron por todos lados, desencadenando una ola de críticas, por un lado y elogios, por otro, hacia el método que empleó su autor para inculcar a Elisa el buen hábito de la higiene bucal.

Ratón Pérez 02.jpg El Ratón Pérez en el centro de la polémica: se rehusó a llevarse un diente

De esta manera, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla y dividieron las opiniones entre quienes apoyan esta táctica para que Elisa incorpore las rutinas de limpieza dental y quienes piensan que una educación adecuada previa le hubiera ahorrado el disgusto de tener que recibir una negativa por respuesta a su inocente gesto.