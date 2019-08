El estudio “El prejuicio no conoce fronteras” recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

Según el informe, del total de homicidios reportados desde enero de 2014 hasta junio de 2019, 1292 para ser exactos, el 89% se presentaron en Colombia, México y Honduras.

Sin embargo, según informan, en algunos países la tasa es menor a raíz de la invisibilización de las personas LGBT por parte de los estados, por lo que la cifra final podría ser aún mayor.

tabla homicidios lgbt Sin Violencia LGBTI

Además, de los crímenes perpetrados por la orientación sexual, en la mayoría de los casos el elemento y arma utilizada fueron un arma de fuego (en 424 ocasiones) o un objeto cortante o punzante (en 423).

Los meses con mayor registro de casos fueron enero, junio y julio de 2017, y marzo, abril, julio y agosto de 2018. Estos cuatro meses mencionados en 2018 registraron 108 hechos, es decir, el 42% de los casos de todo el año. Cabe remarcar que, en junio y julio, se realizan las celebraciones internacionales del orgullo LGBTIQ.

Esto alarma a la comunidad internacional, que ha visto como las cifras y la discriminación han aumentado en los últimos años pese a los avances en materia de igualdad social que se han dado en la región. Sobre esto, organizaciones que conforman el observatorio consideran que los gobiernos siguen sin definir políticas de protección efectivas para prevenir, investigar y sancionar tanto los asesinatos como los discursos y ataques de odio.

¿Y en la Argentina?

Pese a que en el informe no existen datos de la tasa crímenes de odio basados en la identidad sexual a nivel nacional, ya que actualmente el país no pertenece a la Red Regional, el año pasado hubo 147 crímenes de odio en Argentina, de las cuales murieron 67 personas.

La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. Así lo informó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se advirtió que, similar a lo que ocurre en el trabajo presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI, los datos no son exactos y sólo incluyen aquellos que fueron relevados por los medios o han sido denunciados en la Defensoría LGBT, por lo que la cifra podría ser mayor.

"En los últimos años hubo un estancamiento y, en algunos casos, una regresión importante en lo que confiere a políticas públicas enfocadas en la diversidad sexual y de género e implementación de normas", manifestó Lucas Ramón Mendos, Senior Research Officer a nivel mundial de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), en diálogo con Desgrabados en mayo pasado.

"Existe un escenario donde hay dificultades que antes no se veían, y eso implica que no se han destinado recursos y no se han implementado seriamente políticas que requiere atención urgente, sobre todo a lo que hace que las personas trans puedan seguir de ese círculo de exclusión total, principalmente en materia de derechos económicos y sociales, además del crecimiento de discursos antitrans", sostuvo además.