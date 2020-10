El principal sospechoso fue detenido por la Policía de la ciudad, que aseguró en su Twitter que se trata de un guardia de seguridad privado y que no tiene relación con Antifa, el conjunto de grupos de izquierda.

El altercado tuvo lugar en las inmediaciones del Museo de Artes de Denver, según ha informado la cadena de televisión NBC, que también recogió declaraciones del jefe de división de la policía de la ciudad, Joe Montoya.

One person arrested after man is shot dead at Denver rallies