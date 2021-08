Estados Unidos no pudo concluir si el coronavirus salió de un laboratorio chino

La publicación del informe se espera para los próximos días, pero China ya se anticipó y acusó a los norteamericanos de politizar el tema al buscar culpar a su país y convertirlo en "chivo expiatorio" para "encubrir a Estados Unidos."

"Si quieren acusar sin fundamento a China, es mejor que estén preparados para aceptar el contraataque de China", dijo Fu Cong, director del Departamento de Control de Armas de la Cancillería china.

image.png Fu Cong: buscan culpar a China y convertirlo en "chivo expiatorio" para "encubrir a Estados Unidos"

Biden había llamado a fines de mayo a la inteligencia estadounidense a "redoblar sus esfuerzos" para explicar el problema del origen del coronavirus en un plazo de 90 días.

Sin embargo, hasta el momento, el informe altamente secreto recibido ayer por el mandatario, fue incapaz de pronunciarse sobre la tesis de un escape accidental de un laboratorio chino.

El Washington Post, que cita a dos funcionarios estadounidenses no identificados cercanos al caso, señaló que las pesquisas y análisis no pudieron ponerse de acuerdo sobre una explicación definitiva.

Asimismo, indicaron al medio de Estados Unidos que no pudieron determinar si el virus saltó de un animal a un humano o salió de un laboratorio en China.

Parte de la razón es que China no proporcionó suficiente información, según el diario The Wall Street Journal, que también se basa en dos altos funcionarios estadounidenses no identificados.

Según funcionarios citados por ese medio, los servicios de inteligencia intentarán en los próximos días desclasificar partes del informe para divulgarlos públicamente.

La teoría de un accidente en el laboratorio de Wuhan, China, rechazada durante mucho tiempo por la mayoría de los expertos, volvió al debate en Estados Unidos en los últimos meses cuando otro informe de las agencias estadounidenses señalasen al laboratorio de Wuhan al incidir en que varios de sus investigadores fueron ingresados en noviembre de 2019 al presentar síntomas de gripe.

La Inteligencia apuntaba así a dos hipótesis, el contacto entre un humano y un animal contagiado o que el virus hubiese escapado en un incidente en el Instituto de Virología de Wuhan.

A principios de este año, la OMS realizó una primera investigación en el laboratorio chino, tras lo que concluyó que la fuga del mismo era "extremadamente improbable".

El escenario más probable, según el informe, es que el virus saltó de los murciélagos a otro animal que luego infectó a los humanos.