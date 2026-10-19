En Marsella, las autoridades dispusieron la prohibición de reuniones públicas entre las 12 y las 20 de este lunes. Por su parte, en Denain, una localidad ubicada cerca de la frontera con Bélgica, se estableció una restricción nocturna de circulación que se mantendrá vigente hasta el próximo domingo.

El presidente Emmanuel Macron reconoció que hubo falencias en el accionar policial durante los disturbios y reclamó la implementación de “nuevos modos operativos” para reforzar la respuesta de las fuerzas de seguridad y poner fin a las barricadas y los saqueos.