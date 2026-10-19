El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó implementar restricciones nocturnas en distintas zonas del país luego de los incidentes registrados durante el fin de semana.
Tras los episodios de violencia y saqueos registrados durante el fin de semana, el Gobierno de Francia resolvió aplicar toques de queda parciales en distintas zonas del país. La medida fue impulsada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, con el objetivo de contener los disturbios vinculados con las protestas contra el aumento del costo de vida.
Luego de una reunión del comité de crisis, el jefe de Gobierno informó que solicitó a las autoridades locales establecer restricciones horarias en coordinación con los municipios. “Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales”, expresó.
Durante la tarde se darían a conocer las localidades y los sectores específicos en los que regirán las limitaciones.
Las autoridades buscan frenar los incidentes ocurridos en el marco de las movilizaciones, que en su mayoría tuvieron un carácter pacífico y reivindicativo. Sin embargo, durante el sábado y el domingo se registraron enfrentamientos y hechos de vandalismo protagonizados por grupos radicalizados, con barricadas incendiadas, destrozos y comercios saqueados.
En Marsella, las autoridades dispusieron la prohibición de reuniones públicas entre las 12 y las 20 de este lunes. Por su parte, en Denain, una localidad ubicada cerca de la frontera con Bélgica, se estableció una restricción nocturna de circulación que se mantendrá vigente hasta el próximo domingo.
El presidente Emmanuel Macron reconoció que hubo falencias en el accionar policial durante los disturbios y reclamó la implementación de “nuevos modos operativos” para reforzar la respuesta de las fuerzas de seguridad y poner fin a las barricadas y los saqueos.