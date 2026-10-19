El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para empleados públicos

Por otra parte, el texto oficial determina que las dependencias incluidas deberán gestionar la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes a quienes se adhieran al retiro voluntario, a partir del momento en que finalice su relación laboral con el Estado.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

El programa contempla tres categorías de trabajadores, con requisitos y compensaciones económicas diferentes según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad en el empleo público.

El primer grupo está compuesto por mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que no hayan reunido los aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria.

En estos casos, los empleados podrán optar entre dos modalidades de pago. La primera consiste en recibir mensualmente el 60% de la remuneración bruta habitual durante un período máximo de 36 meses o hasta alcanzar las condiciones para jubilarse, según cuál de esas situaciones ocurra primero. Durante ese lapso se mantendrán los aportes y las contribuciones previsionales y de obra social correspondientes al régimen.

La segunda opción permite cobrar una compensación por única vez, calculada en función de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o por una fracción superior a tres meses. El monto tendrá un tope de 18 remuneraciones y no podrá superar el equivalente a los meses que resten para reunir los requisitos jubilatorios.

El segundo grupo abarca a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes previsionales.

Para estos trabajadores, la compensación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones. En esta modalidad no se aplicará el tope adicional relacionado con el tiempo pendiente para cumplir los requisitos de jubilación.

Además, quienes formen parte de esta categoría recibirán un adicional equivalente a cinco sueldos brutos, sin que importe la cantidad de años que lleven trabajando en el Estado.

Por último, el tercer grupo incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La compensación prevista será de un sueldo bruto por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.

A ese monto se sumará un pago extraordinario que dependerá de la antigüedad en la planta permanente: quienes tengan menos de 15 años recibirán el equivalente a cuatro sueldos brutos adicionales, mientras que aquellos que acumulen 15 años o más cobrarán una suma equivalente a cinco remuneraciones.

Quiénes no podrán adherirse

No podrá adherirse al presente Régimen de Retiro Voluntario el personal que: