Heroína argentina salvó a un niño senegalés de morir ahogado

Cabrujo, que nació en Rosario y trabaja de guardavidas en la localidad española, notó un tumulto de gente y advirtió que una fuerte correntada estaba arrastrando a alguien.

En diálogo con el medio local, Diario de Mallorca, afirmó: "Me metí en el agua y pedí si alguien me podía acompañar para ayudarme a sacarle. Como no había tiempo, les dije que llamaran al (servicio de emergencias) 112″.

Y agregó: "El mar arrastraba con mucha fuerza. Aunque puedo aguantar varias horas en el agua, sabía el riego al que me enfrentaba. Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad".

Macarena relató el encuentro con el niño: "Cuando llegué a su altura vi que no podía más. Le grité que aguantara, que lo iba a sacar pero cuando me ve se fondea, como que cedió. Lo agarré y le saqué la cabeza fuera del agua".

El momento más conmovedor fue cuando el nene le dijo “pensé que no me ibas a sacar porque soy negro”.

Después del incidente, el nene fue trasladado a un hospital para controles. Se encuentra fuera de peligro.