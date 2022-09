Impresionante fuga de los gasoductos rusos en el mar Báltico

Son importantes los gasoductos porque permiten pasar el gas de Rusia hacía los distintos países de Europa, quienes están viviendo una crisis energética por la falta de gas, ya que las relaciones entre los países se vieron afectadas por los conflictos entre Rusia y Ucrania.

“El más grande (de los burbujeos) agita la superficie en un kilómetro de diámetro. El más pequeño generó un círculo de cerca de 200 metros” de diámetro, explicó el ejército danés en un comunicado.

La Autoridad Marítima de Suecia emitió una advertencia sobre dos fugas en el gasoducto Nord Stream 1, al día siguiente de que se descubriera una fuga en el cercano gasoducto Nord Stream 2 que llevó a Dinamarca a restringir la navegación e imponer una pequeña zona de exclusión aérea.

A pesar de que ninguno de los dos gasoductos estaba bombeando gas a Europa en el momento en que se descubrieron las fugas, los incidentes acabaron con cualquier expectativa que quedara de que Europa pudiera recibir gas a través de Nord Stream 1 antes del invierno.

Los países europeos y sus sospechas del hecho

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró el martes, que su Gobierno cree que las fugas son el resultado de "acciones deliberadas" y no "de un accidente". "Todavía no hay información que indique quién puede estar detrás de esta acción", añadió.

Por su parte, el ministro de Energía de Dinamarca, Dan Jorgensen, subrayó que el tamaño de las oquedades en las tuberías afectadas indica que las fugas no pudieron haber sido causadas por un hecho accidental, como, por ejemplo, el golpe de un ancla.

COY7BSHBJFCPJJIBJHTQBDBHPY.jpg Ciertos países sospechan de un auto sabotaje por parte de Rusia contra los gaseoductos.

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, coincidió en señalar que las fugas se produjeron "muy probablemente" debido a "un acto de sabotaje". En cuanto a la canciller sueca, Ann Linde, resaltó que las fugas fueron el resultado de "detonaciones".

Mientras, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, señaló que Varsovia se aferra a la versión de "sabotaje" e insinuó que Rusia podría estar involucrada.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó sobre su conversación telefónica con la jefa del Ejecutivo danés para abordar "el acto de sabotaje" en el sistema del Nord Stream.

La respuesta de Rusia antes las acusaciones

Desde Rusia clasificaron de "previsiblemente estúpidas" las insinuaciones de que Rusia esté implicada en los accidentes de los gasoductos Nord Stream.

"Es bastante predecible y previsiblemente estúpido y absurdo plantear tales teorías [...] Este gas cuesta mucho dinero y ahora mismo se está escapando al aire", manifestó Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

WhatsApp Image 2022-09-28 at 11.41.29.jpeg Recorrido de los gaseoductos.

También aprovecharon para recordar las declaraciones de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien prometió ponerle un fin a Nord Stream 2 en caso de que Rusia invada Ucrania.

“Hay muchas preguntas sobre lo que pasó. Estamos viendo los enormes beneficios de los proveedores de gas natural licuado de Estados Unidos que han multiplicado sus entregas al continente europeo. Están muy, muy interesados en seguir obteniendo estos superbeneficios. ¿Estamos interesados nosotros? No, no lo estamos, hemos perdido nuestras rutas de suministro de gas a Europa", destacó Peskov.

Las autoridades rusas aún no entienden qué ha pasado con los gasoductos, sostuvo Peskov. "Si no me equivoco, hasta ahora no entendemos qué reparar. ¿Cómo podemos pronosticar las reparaciones si no entendemos lo que hay que reparar? No entendemos lo que pasó allí", concluyó.