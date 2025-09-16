Internacionales |

Internaron a Jair Bolsonaro por una crisis de salud

El expresidente de Brasil tuvo que ser hospitalizado por un cuadro de presión arterial baja acompañado de vómitos y episodios de hipo, según lo confirmó su hijo. Hace una semana fue condenado a 27 años de prisión.

Las autoridades de Brasil trasladaron este martes al expresidente Jair Bolsonaro a un hospital de Brasilia después de sufrir una crisis de salud mientras cumple prisión domiciliaria.

El exmandatario presentó un cuadro de presión arterial baja acompañado de vómitos y episodios de hipo. Bolsonaro fue trasladado al hospital DF Star, en la capital, bajo custodia de agentes de la Policía Penal del Distrito Federal.

Mientras que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, confirmó el episodio a través de la red social X y pidió oraciones para que "no sea nada grave".

ADEMÁS: Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

De acuerdo con la defensa del exmandatario, Bolsonaro atraviesa problemas médicos recientes, entre ellos anemia por deficiencia de hierro y secuelas de una neumonía.

En las últimas semanas se sometió a estudios de tomografía, a la extracción de lesiones cutáneas y a un tratamiento con hierro intravenoso. También padece hipertensión y reflujo gastroesofágico.

Condena y prisión domiciliaria

Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto de 2025, acusado de incumplir medidas cautelares y de su rol en los intentos por desconocer el resultado electoral de 2022. Esta es la segunda vez que debe ser llevado a un hospital desde que se encuentra bajo arresto.

El régimen de prisión domiciliaria de Bolsonaro establece que el exmandatario puede salir de su residencia únicamente en casos de emergencia médica.

ADEMÁS: Lula a Trump: "La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables"

De todos modos, la resolución también lo obliga a presentar en un plazo máximo de 24 horas la documentación que acredite el motivo de la salida y el tratamiento recibido.

La pasada semana, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) sentenció al líder derechista a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de estado y otros delitos, por los incidentes antidemocráticos en contra del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023.

