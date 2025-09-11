Internacionales |

Trump sobre la condena a Bolsonaro: "Es parecido a lo que intentaron hacer conmigo"

"Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", declaró Trump a los medios estadounidenses.

Antecedentes similares

En 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasil, en un intento por evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo superó en elecciones.

Dos años antes, en enero de 2021, se dio el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, donde una multitud trató de boicotear la certificación de Joe Biden como mandatario, luego de que el demócrata venciera a Trump.

"Lo conozco bastante bien. Un líder extranjero. Pienso que fue un buen presidente de Brasil. Y es muy sorprendente que esto pudiera pasar (…). Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", añadió el republicano.

Durante varias semanas Trump estuvo amenazando con todo tipo de medidas contra Brasil si Bolsonaro era sentenciado.

El martes, inclusive, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el republicano "no tiene miedo" de usar el poder económico y militar de Washington para "proteger la libertad de expresión" en todo el mundo.

El exmandatario (2019-2022) y siete miembros de su círculo íntimo responden por los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Luego de que una mayoría de jueces del STF (cuatro de cinco) lo hallara culpable de haber atentado contra el orden democrático, solo resta saber por cuánto tiempo será la sentencia. El viernes se hará público y se estima que podrían ser hasta 43 años de prisión.

