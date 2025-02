Israel y Estados Unidos amenazaron a Hamás tras la entrega del cuerpo equivocado

El mandatario de la nación judía también denunció la brutalidad del grupo terrorista y su engaño en el proceso de entrega de cadáveres. “El Estado de Israel inclina la cabeza en memoria de dos niños pequeños, bebés inocentes, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, y de Oded Lifshitz, uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Los tres fueron asesinados con una crueldad indescriptible mientras estaban cautivos de Hamás en las primeras semanas de la guerra”, declaró.

“La brutalidad de los monstruos de Hamás no conoce límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños hijos de una manera cínica e inimaginable, sino que además no devolvieron a Shiri junto a sus niños, sus pequeños ángeles, y en su lugar entregaron el cuerpo de una mujer gazatí”, afirmó.

El informe del Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel reveló que dos de los cadáveres entregados por Hamás correspondían a Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses, respectivamente. El tercero, en tanto, no pertenecía a su madre, Shiri Bibas, ni a ningún otro rehén israelí. Y el cuarto era el de Oded Lifshitz.

Israel Hamás Shiri Bibas Rehenes.jpg El cuerpo que entregó este jueves Hamás no era el de Shiri Bibas, tal como había anunciado el grupo terrorista.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, confirmó el Ejército israelí en un comunicado.

Netanyahu insistió en que Israel tomará medidas por esta violación del acuerdo. “Actuaremos con determinación para traer de vuelta a Shiri a casa, junto con todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos, y nos aseguraremos que Hamás pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo”, advirtió.

El reclamo de Estados Unidos

El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las negociaciones de rehenes, Adam Boehler, también lanzó una dura advertencia. “Si tengo un consejo para Hamás es que liberen a todos los rehenes de inmediato, porque de otra manera van a enfrentar una aniquilación total”, declaró en una entrevista con la cadena CNN.

Por otro lado, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, confirmó que los menores fueron asesinados por Hamás: “Ariel y Kfir Bibas fueron asesinados a sangre fría por terroristas. Los terroristas no dispararon a los dos niños, los mataron con sus propias manos. Después, cometieron actos horribles para encubrir estas atrocidades”, reveló.

Netanyahu replicó esta versión en su mensaje, aunque no proporcionó más detalles. En contraste, el 29 de noviembre de 2023, el grupo terrorista había declarado que Shiri, Ariel y Kfir Bibas murieron en un bombardeo israelí antes de la tregua de ese momento, algo que Israel desmintió.

“Los israelíes nos llamaron a mí, a Steve Witkoff y al asesor de seguridad Mike Waltz. Nos informaron que las pruebas forenses confirmaban de manera definitiva que los dos niños fueron brutalmente asesinados en noviembre, un mes después de ser secuestrados“, reveló Boehler.