Liberaron a Juan Grabois luego de la toma del Instituto Juan Domingo Perón

A lo largo de la noche, cientos de militantes se habían convocado frente a la sede policial para exigir la liberación de Grabois. El reclamo se produjo en medio de un clima tenso, ya que los manifestantes estaban cara a cara con las fuerzas policiales.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Hablo del personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", comentó Grabois luego de quedar en libertad.

“No tengo una imputación específica, y no hubo orden de desalojo. Hay una imputación genérica por intrusión, en un lugar donde hubo permanencia pacífica de manifestantes que reclamamos el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar. Ofende de la inteligencia que (hayan planteado) que cuatro efectivos estuvieron secuestrados por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, es ridículo", agregó el dirigente social.

Grabois recordó que la última vez que permaneció detenido "tanto tiempo fue en 2001, a disposición del Poder Ejecutiva Nacional, con Patricia Bullrich como ministra" y, luego, advirtió: "Este gobierno dictatorial se va a terminar".

Asimismo, Grabois apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y acusó al Ejecutivo nacional de tener intereses por los cuales impide el uso del Instituto Juan Perón, cuya sede se encuentra en la calle Austria al 2500. "La pregunta sería: ¿por qué en la casa en donde estuvieron Evita y Perón no puede estar el archivo de Perón? ¿A dónde están las cosas ahora? Si el Gobierno no puede sostenerlo podrían hacer otras cosas; transferirlo a la ciudad de Buenos Aires, al Partido Justicialista, a la CGT. Quieren vendérselo a IRSA, a (Eduardo) Elsztain, porque es una propiedad muy valiosa".

Cómo fue la detención de Juan Grabois

Unas 50 personas entraron el sábado al mediodía a la sede del Instituto Juan Domingo Perón. Grabois fue acompañado por los diputados Victoria Montenegro, Itai Hagman y Natalia Zaracho. Horas después, la Policía ingresó al edificio y detuvo al dirigente social, en medio de empujones y forcejeos entre los manifestantes y los efectivos.

Durante el traslado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, Grabois escribió desde sus redes: "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás".

Mediante el decreto 346/2025, el Ejecutivo nacional ordenó la disolución del "Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas" y de la "Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón".

Luego de que se conociera la noticia, el Partido Justicialista (PJ) denunció "persecución ideológica" por parte del gobierno tras el cierre "discrecional y abrupto" de dos institutos ligados a la memoria del expresidente, y pidió que el espacio liderado por Cristina Kirchner sea el responsable de hacerse cargo del patrimonio de los organismos.