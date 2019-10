Mediante un video de 23 minutos, el máximo mandatario cargó con insultos y descalificaciones desde Arabia Saudita, donde se encuentra de gira presidencial, y contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quien acusó de filtrar la causa que permanece bajo secreto de sumario.

"Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, ¡mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro”, sentenció Bolsonaro.

"Paren de traicionar Brasil, quieren acabar con Brasil", pidió con notoria bronca, antes de resaltar que desean "destruirlo" y "apartarlo" del cargo de presidente.

De acuerdo con Globo, el portero de la urbanización donde vivía Bolsonaro en Río de Janeiro afirmó, en una declaración a la policía, que uno de los acusados de asesinar a la concejal apareció en el condominio el 14 de marzo de 2018, día en el que Franco fue ejecutada.

El encargado, según ese canal, relató que el ex policía Élcio Queiroz, acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen, afirmó en la entrada de registro que se dirigía a casa de Jair Bolsonaro, entonces diputado federal.

La entrada, según la versión del portero, fue autorizada por alguien en el interior de la casa de Bolsonaro, pero Queiroz, sin embargo, acabó dirigiéndose al domicilio de Ronnie Lessa, acusado de haber sido el autor de los disparos que mataron a la concejal y quien vive en la misma urbanización que el presidente brasileño.

No obstante, el noticiero Jornal Nacional comprobó el registro de la Cámara de los Diputados y mostró que Bolsonaro se encontraba en Brasilia el 14 de marzo de 2018, un hecho que fue reiterado por el mandatario en su video.

"O el portero mintió o indujeron al portero a un cometer falso testimonio o escribieron algo en la investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí", resaltó Bolsonaro