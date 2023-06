Joe Biden cerró un discurso con una frase que desconcertó a todos

Biden participaba en un acto a favor de las restricciones en la tenencia y uso de armas, cuando pronunció esta frase, que llamó aún más la atención porque desde la muerte en septiembre de Isabel II es su hijo, Carlos, quien ejerce como rey de Inglaterra. “Dios salve a la reina” (“God Save the Queen”) era el nombre del himno nacional británico bajo la reina Isabel II, así como una declaración nacionalista habitual durante su reinado de 70 años, hasta su muerte en septiembre pasado.

Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Dalton, matizó tras el acto que el presidente estaba "comentando algo con una persona del público".

Embed

La frase de Biden despertó todo tipo de comentarios en el lugar -la Cumbre Nacional de Comunidades más Seguras, en Connecticut- y en las redes sociales, sobre todo por algunas confusiones en las que cayó en el pasado.

Incluso, un periodista que estaba presente, Todd Gillman, corresponsal en la Casa Blanca del diario The Dallas Morning News, dijo que él y otros colegas sala no entendieron la intención de los dichos de Biden. “Varios de ustedes me han preguntado por qué podría haber dicho eso. No tengo ni idea. Otros periodistas tampoco”, expresó.

El comentario disparó los recuerdos de otros errores o confusiones del mandatario, como cuando preguntó por una congresista muerta o se equivocó al mencionar la causa de muerte de su hijo Beau, un problema mencionado cada vez con más frecuencia mientras Biden, de 80 años, comenzó su campaña para la reelección. De conseguirla, dejaría la Casa Blanca con 86 años, una preocupación que reconocen los propios demócratas.

En mayo de 2022, 61 congresistas republicanos instaron a Biden a someterse a un test para comprobar su "estado cognitivo y capacidad actuales", tras varios deslices públicos similares. "Creemos que sin tener en cuenta su género, edad o partido político, todos los presidentes deberían documentar y demostrar unas buenas capacidades mentales", argumentaba el pedido, liderado por el congresista republicano Ronny Jackson, que fue médico en la Casa Blanca durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump.

Durante su discurso en Connecticut, llamó al Congreso norteamericano a adoptar medidas más enérgicas que restrinjan el acceso a las armas. “Ustedes (los legisladores) tienen que actuar. Tienen que moverse. Tienen que hacer algo”, enfatizó. “Si este Congreso se rehúsa a actuar, necesitamos un nuevo Congreso”, agregó, con la mira puesta en las elecciones del año próximo.

Biden pronunció su discurso en el aniversario de una ley del año pasado que endureció el acceso a las armas, promulgada pocas semanas después de que un sujeto asesinara a tiros a 19 alumnos y dos maestras de una escuela primaria en Uvalde (Texas).