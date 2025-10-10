La Casa Blanca cuestionó el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

La noticia generó una inmediata reacción desde Washington. El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que el Comité del Nobel “antepone la política sobre la paz” y que la elección “no representa los verdaderos valores humanitarios que deberían guiar este premio”.

Trump se desmarca

El presidente Donald Trump, quien desde hace meses busca su propia nominación al Nobel de la Paz, también aprovechó la ocasión para destacar su gestión internacional. “Seguiré firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, publicó en su cuenta de X, insistiendo en que durante su mandato logró frenar “siete guerras interminables” entre países de Asia, Medio Oriente y África.

"Estoy en shock"

Tras conocer la noticia, María Corina Machado reaccionó con sorpresa: “¡Estoy en shock!”, expresó en una videollamada compartida por Edmundo González Urrutia, quien celebró el reconocimiento como “merecido para una mujer y todo un pueblo que lucha por la libertad”.

Machado, ingeniera y fundadora del partido Vente Venezuela, lleva casi un año escondida en su país tras la represión posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.

En 2010, fue elegida para la Asamblea Nacional, obteniendo un número récord de votos, pero el régimen la expulsó del cargo en 2014. Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela, que une a las fuerzas prodemocráticas del país, superando las divisiones políticas.