La secuencia de fotos que muestra cuando la bala atraviesa la oreja de Donald Trump

Las imágenes fueron capturadas por Doug Mills, fotoreportero del diario The New York Times, y se viralizaron de inmediato en las redes sociales. El agente retirado del FBI, Michael Harrigan, analizó una de las fotos y explicó: "Es posible que se trate de un desplazamiento de aire debido a un proyectil. El ángulo parece un poco bajo para haber pasado por su oreja, pero no es imposible si el tirador disparó varias veces".

“Utilizó una cámara digital Sony capaz de capturar imágenes a una velocidad de hasta 30 fotogramas por segundo. Tomó estas fotografías con una velocidad de obturación de 1/8.000 de segundo, extremadamente rápida para los estándares de la industria”, agregó Harrigan.

Trump resultó con una herida leve en medio de un tiroteo mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania, al tiempo que el atacante fue abatido poco después por el Servicio Secreto norteamericano. Además, uno de los asistentes falleció, mientras que otros dos resultaron heridos, aparentemente alcanzados por los disparos que efectuó el agresor, en el marco de este grave episodio que ya es investigado como “intento de asesinato”.

Mientras hablaba ante sus seguidores, se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro. De inmediato, el expresidente fue evacuado por los integrantes del Servicio Secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia, donde le hicieron las primeras curaciones.

Más allá de esto, el empresario alcanzó a levantar sus brazos, dando muestras de que se encontraba bien a pesar de la dramática situación que había vivido segundos antes.

Según muestran unas imágenes tomadas por asistentes al mitin, el tirador estaba ubicado sobre el tejado de un edificio cercano, desde donde efectuó los disparos con un rifle.

"Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!”, comentó el exjefe de Estado norteamericano.