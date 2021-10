Llamado al 911 revela más datos sobre la tragedia en la película de Alec Baldwin

En primera instancia, una supervisora del guion fue la que llamó al 911. Claramente asustada, la mujer cuenta que dos personas resultaron heridas luego de que se disparara una pistola que supuestamente tenía balas de salva y pide ayuda inmediata.

“Tenemos dos personas que accidentalmente recibieron un disparo en un set de filmación con un arma de utilería. Necesitamos ayuda inmediatamente. Bonanza Creek Ranch. Vamos...”, se escucha decir a la mujer en el rodaje.

La operadora primero le dice que se mantenga tranquila y le pregunta si sabe qué objeto salió disparado del arma, si una bala real o no, y la mujer no tiene claro qué responderle. “No tenemos... no puedo decirle eso. Tenemos dos heridos por unos disparos en una película”, le contesta. Tampoco pudo aclarar si había una “hemorragia grave” porque “salió corriendo del edificio” después de que Halyna y Joel recibieran los disparos.

Mientras espera, la supervisora de guion se queja de que otra persona que forma parte de la producción debía controlar las armas.

ADEMÁS:

"Este maldito AD [asistente de dirección] me gritó en el almuerzo preguntando por las revisiones. Se supone que debe revisar las armas. Es responsable de lo que pasó", asegura en segundo plano la supervisora, refiriéndose al ayudante de dirección, cuyo nombre no menciona.

Registros judiciales indican que Dave Halls, quien se desempeñaba como ayudante de dirección, tomó una de las tres pistolas de utilería preparadas por un armero y antes de entregársela a Baldwin gritó "arma fría", expresión que en inglés indica que un arma no está cargada con munición auténtica.

Halls no sabía que había balas reales en la pistola, aseguró el detective del alguacil del condado de Santa Fe en los documentos en los que constan sus declaraciones. No se sabe si Dave Halls es el hombre al que Mamie Mitchell se refería en el audio.

Hall no ha respondido a los cuestionamientos sobre si siguió el protocolo adecuado antes del accidente. Entre tanto, el profesionalismo de Hannah Gutiérrez, la armera encargada en el set de la película, también ha sido puesto en tela de juicio. Un informe de Los Angeles Times afirma que Gutiérrez carecía de la suficiente experiencia y que muchos en la industria cinematográfica han cuestionado su contratación.

Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando, al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins, de 42 años, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, de 48, que permanece internado fuera de peligro.