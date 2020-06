El grupo de rock británico denunció al presidente estadounidense con llevarlo a la justicia si sigue utilizando una de sus canciones You Can't Always Get What You Want en sus campañas políticas

The Rolling Stones desautorizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a usar sus canciones durante los actos proselitistas con vistas a las elecciones generales de este año, bajo la amenaza de una eventual demanda.