México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador

Glas, posiblemente el hombre más buscado de Ecuador, enfrenta investigaciones por corrupción, soborno y más.

Ruptura de relaciones

"Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril, y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, México anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país", anunció la Cancillería mexicana en un comunicado.

"México condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de Cancillería de la misión, Roberto Canseco Martínez, así como la arbitraria aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive", se señala, agregando que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para "denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador".

"El derecho de asilo es sagrado"

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, también confirmó la decisión. "En consultas con el pdte. López Obrador, ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador", sostuvo en su cuenta de X.

"Para México el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glas. Confio en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes", agregó.

"Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país [Jorge Glas], quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta", posteó, por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en sus redes sociales.

"Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador", añadió.

El asalto a la Embajada de México

Según los reportes, durante el día militares vigilaron el edificio de la Embajada y, durante la noche, policías ecuatorianos rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana con vehículos blindados y accedieron a los patios. Bárcena informó que personal diplomático resultó lesionado tras la acción policial.

Por su parte, el encargado de la Embajada mexicana, Roberto Canseco, declaró a medios ecuatorianos que fue golpeado por los agentes policiales durante la operación. "Me han golpeado. Me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura", agregó Canseco.

Al respecto, la canciller mexicana anunció que su país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para "denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional".

Además, informó que el personal diplomático "abandonará ese país de inmediato". "México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano", expresó.

El Gobierno de Ecuador justificó la irrupción en la Embajada de México

Unos minutos después de la irrupción, oficialmente, el Gobierno ecuatoriano dio a conocer que se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas.

"El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes", comunicó la Presidencia ecuatoriana, agregando que el exvicepresidente "ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura".

Glas, quien llevaba meses en la Embajada de México en Quito, tenía una orden de prisión preventiva por el presunto delito de peculado. Previamente, hace unos años, había sido condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.