México: ufólogo mostró "seres no humanos" de más de mil años

Jaime Maussan presentó dos supuestos "cuerpos" de extraterrestres disecados hallados en 2017 en Perú, y que -aseguró- tendrían "más de 1.000 años de antigüedad".

El periodista y ufólogo Jaime Maussan pidió ante el Congreso de México que se reconozca la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. La particular intervención ocurrió durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, donde presentó "dos seres cuyo ADN supuestamente no corresponde a ninguna especie de la Tierra".