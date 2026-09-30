El primer ministro de Israel se refirió al vuelo donde uno de los pilotos apuñaló a otro. Dijo que lo ocurrido es un "incidente de seguridad muy grave".
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que debió aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original entre las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo.
Netanyahu calificó lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y agradeció a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellas varios miembros de la tripulación y un pasajero israelí con el que pudo hablar sobre lo ocurrido en el aire.
"Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes y me dijo que el avión empezó a caer en picada", comentó el premier en un video difundido a través de sus redes sociales.
Netanyahu aseguró que este pasajero logró irrumpir en la cabina de mando y, junto a otro miembro de la tripulación, "neutralizaron al piloto agresor mientras éste intentaba sabotear los sistemas de la aeronave". Al mismo tiempo, otro tripulante del vuelo entró y logró estabilizar el avión.
"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", agradeció.
El primer ministro israelí informó que volvió a establecerse la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, donde tuvo que aterrizar el avión, y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado fue detenido y está siendo interrogado. De igual forma, señaló haber dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.
Posteriormente, Netanyahu recibió al pasajero israelí que ayudó a reducir al presunto atacante, a su llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion, donde les ha examinado un equipo del servicio nacional de ambulancias israelí, Magen David Adom (MDA).
"Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos (...) Lo agarré, lo inmovilicé y lo saqué afuera (de la cabina). Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento", contó el hombre, identificado como Yaniv.
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