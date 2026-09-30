"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", agradeció.

El primer ministro israelí informó que volvió a establecerse la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, donde tuvo que aterrizar el avión, y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado fue detenido y está siendo interrogado. De igual forma, señaló haber dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.

Posteriormente, Netanyahu recibió al pasajero israelí que ayudó a reducir al presunto atacante, a su llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion, donde les ha examinado un equipo del servicio nacional de ambulancias israelí, Magen David Adom (MDA).

"Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos (...) Lo agarré, lo inmovilicé y lo saqué afuera (de la cabina). Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento", contó el hombre, identificado como Yaniv.