Cumple 114 años la mujer más longeva de la Argentina y va por un récord histórico

Su padre contrajo gripe española y murió a causa de la enfermedad. Antes de fallecer, le pidió a su esposa que viajara junto a sus cinco hijos hacia España para mantenerlos alejados de la epidemia.

Rosa llegó entonces a Castilla La Vieja y, durante su juventud, se trasladó a Madrid. Allí conoció a quien sería su esposo, Francisco Elbl, un pastelero austríaco diez años mayor que ella que trabajaba al servicio de los reyes de España.

Con el inicio de la Guerra Civil Española, la familia regresó a la Argentina, poco después del nacimiento de su primer hijo.

Por recomendación de la embajada argentina, volvieron al país en condición de refugiados de guerra. Una vez instalados, Elbl comenzó a trabajar como chocolatero en la fábrica Noel y posteriormente ingresó a Suchard, donde desarrolló recetas para los caramelos Sugus y capacitó a otros trabajadores en su elaboración.

En agosto de 2023, cuando estaba cerca de cumplir 111 años, Puertas Quiroga participó de las elecciones primarias para elegir presidente en la Argentina y resaltó la importancia de votar y defender la Patria.

Además, contó que siempre cumplió con su deber cívico y que no faltó a ninguna elección desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto.

Mamina, en la última elección presidencial, en 2023.

Su edad fue sometida a un proceso de verificación por Stefan Maglov, Sergio Tonarelli y Fabrizio Villatoro, y posteriormente fue validada por LongeviQuest el 31 de agosto de 2026.

Ahora, Puertas Quiroga buscará alcanzar el récord de ser la mujer más longeva de toda la historia argentina. Actualmente, esa marca pertenece a Casilda Benegas, con 115 años y 81 días. Detrás aparecen Evangelista Luisa López, con 114 años y 68 días, y Tiscornia, con 114 años y 24 días.