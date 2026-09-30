Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras una pelea a cuchillazos entre los pilotos

A bordo viajaban 174 personas, entre ellas 27 niños, según informó el medio israelí Ynet.

Alerta por un posible secuestro

La situación generó alarma cuando el avión transmitió el código 7700, utilizado para informar una emergencia general. En algunos registros también apareció el 7500, que corresponde a situaciones de interferencia ilícita o posibles secuestros.

Ante esta situación, Israel desplegó aviones de combate y llevó adelante reuniones de emergencia entre sus organismos de seguridad.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó posteriormente que la situación había quedado bajo control y que se estaban realizando gestiones para trasladar nuevamente a los pasajeros.

El episodio también fue registrado en imágenes tomadas luego del aterrizaje, cuando los pasajeros celebraron haber llegado a salvo. Según distintos testimonios, la intervención de algunos viajeros y de otros pilotos que se encontraban a bordo habría sido determinante para recuperar el control del avión.

Un funcionario israelí citado por The Jerusalem Post sostuvo que “se evitó por poco una catástrofe mayor”, en medio de las sospechas iniciales de que uno de los pilotos podría haber intentado tomar el control de la aeronave para estrellarla.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Mossad y el Shin Bet participaron de las investigaciones para determinar si el hecho podía estar relacionado con un acto terrorista.

El relato de uno de los pasajeros

Uri, uno de los pasajeros del vuelo, contó al medio israelí Walla que, según lo que pudo reconstruir, “el piloto intentó suicidarse con nosotros”.

“Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar”, relató.

De acuerdo con Channel 12, se trataba de un equipo de pilotos que viajaba vestido de civil. Uri describió lo sucedido durante el vuelo como “el trauma de su vida”.

Otros pasajeros también hablaron con Channel 12 y aseguraron que escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y que percibieron un fuerte descenso antes de llegar a Arabia Saudita.

Una vez que la aeronave aterrizó en Tabuk, efectivos de seguridad saudíes rodearon el avión.

Qué informó Flydubai

Hasta el momento, Flydubai no brindó detalles sobre las causas que provocaron el desvío. La compañía indicó que sus equipos están colaborando con las autoridades para esclarecer el episodio.

La aerolínea, perteneciente al grupo de bajo costo de Emirates, mantiene vuelos regulares entre Dubái y Tel Aviv desde la normalización de las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.

Continúa la investigación

Con el avance de las primeras averiguaciones, fuentes de seguridad israelíes descartaron que se tratara de un secuestro. Al mismo tiempo, medios locales señalaron que una de las hipótesis apunta a un posible enfrentamiento entre los pilotos dentro de la cabina.

Por ahora, las causas concretas del incidente todavía no fueron determinadas.

Flydubai informó que dará a conocer nuevos comunicados a medida que cuente con información confirmada sobre lo ocurrido.