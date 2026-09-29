Racing busca técnico para 2027: cuáles son los dos nombres apuntados

Diez vuelve a ser considerado después de que su nombre sonara meses atrás, tras la salida de Gustavo Costas. En aquella oportunidad hubo buena predisposición del entrenador, pero la negociación no avanzó y continuó en Argentinos Juniors, donde tiene contrato hasta fines de 2027. Guillermo, por su parte, fue una opción durante la campaña electoral de Milito y podría volver a ser contactado, ya que su vínculo con Vélez termina a fin de año. Sin embargo, el buen presente del Fortín y las próximas elecciones del club podrían complicar su salida.