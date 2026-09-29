Racing busca técnico para 2027: cuáles son los dos nombres apuntados

Tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, la dirigencia confirmó la conducción interina de Chirola Romero y Luciano Aued para afrontar el cierre del Clausura y comenzó a evaluar alternativas para iniciar un nuevo ciclo en Avellaneda.
La derrota por 3-2 ante Boca, que dejó a Racing eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina, aceleró la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien apenas dirigió 13 partidos. Tras la decisión de Diego Milito y Sebastián Saja de finalizar su ciclo, la dirigencia puso en marcha un plan para cerrar la temporada y definir al próximo entrenador. La búsqueda ya tiene dos candidatos principales para 2027.
La primera medida fue designar a Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued como técnicos interinos hasta fin de año. La dupla tendrá seis partidos por delante en el Torneo Clausura, con la misión de mejorar la campaña y pelear por un lugar en los playoffs. La Academia marcha anteúltima en el Grupo B, con 8 puntos, a 5 de la zona de clasificación, y necesita sumar para cambiar su situación en la tabla.
El calendario de lo que le resta a Racing comenzará frente a Estudiantes de Río Cuarto y continuará contra Belgrano, los clásicos con Independiente y River, y cerrárá con Aldosivi y Barracas Central. Mientras Romero y Aued se hacen cargo del equipo, la dirigencia trabaja en la elección del próximo DT y entre las alternativas aparecen Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto, dos entrenadores que ya estuvieron en el radar de Milito.
Diez vuelve a ser considerado después de que su nombre sonara meses atrás, tras la salida de Gustavo Costas. En aquella oportunidad hubo buena predisposición del entrenador, pero la negociación no avanzó y continuó en Argentinos Juniors, donde tiene contrato hasta fines de 2027. Guillermo, por su parte, fue una opción durante la campaña electoral de Milito y podría volver a ser contactado, ya que su vínculo con Vélez termina a fin de año. Sin embargo, el buen presente del Fortín y las próximas elecciones del club podrían complicar su salida.
Otros técnicos consultados quedaron fuera de los planes inmediatos. Eduardo Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece manifestaron que no tienen intención de dirigir en el fútbol argentino, por lo que sus nombres perdieron fuerza. De esta manera, Racing afrontará el cierre del Clausura con un cuerpo técnico interino mientras evalúa las posibilidades para encarar un nuevo ciclo a partir de 2027.
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