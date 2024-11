"No más guerras durante mi mandato", aseguró Donald Trump

"Es evidente que lo hicimos, que logramos la victoria más increíble en sentido político", declaró Trump. "Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto y me gustaría darle las gracias a los ciudadanos estadounidenses", agregó. El candidato republicano señaló que para él "es el extraordinario honor" ser elegido como el 47.º presidente de EE.UU.

"Detener las guerras"

El político republicano recordó que durante su primer mandato presidencial "no hubo guerras" y prometió que cuando se convierta de nuevo en el inquilino de la Casa Blanca no habrá nuevos conflictos armados. "No más guerras durante mi mandato", aseguró.

"Ellos dijeron que voy a iniciar una guerra. No voy a iniciar una guerra. Voy a detener las guerras", aseveró Trump, que calificó su triunfo en las presidenciales como "una victoria enorme para la democracia y la libertad".

Asimismo, Trump indicó que "es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años". "Es hora de unirnos", insistió.

"Edad de oro"

"Lucharé por ustedes, por su familia y por su futuro. Cada día lucharé por ustedes y con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos conseguido el EE.UU. fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen", señaló Trump. "Esta será verdaderamente la edad de oro de EE.UU.", prometió.

El republicano reiteró que se trata de "una victoria magnífica para los ciudadanos de EE.UU." que "permitirá hacer grande a EE.UU.". "El día de hoy será recordado por siempre como el día en que el pueblo estadounidense recuperó el control de su país", sentenció Trump.

Además, el dirigente republicano anunció que su partido mantendrá el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. y tomará el control del Senado.