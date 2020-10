Pacientes que tuvieron coronavirus podrían sufrir deterioro del cerebro

"Las personas que se habían recuperado, incluidas las que ya no reportaban síntomas, exhibían déficits cognitivos significativos cuando eran controladas por edad, género, nivel educativo, ingresos, grupo racial-étnico y trastornos médicos preexistentes", indica el paper académico.

Según la investigación, las personas que tuvieron Covid-19 podrían experimentar un envejecimiento de hasta 10 años del cerebro y una disminución de su coeficiente intelectual.

ADEMÁS:

Venezuela formalizó ante la OMS remedio "que inhibe al 100%" el coronavirus

La misma se realizo en base al análisis de datos de más de 84.000 pacientes, el cual determinó que muchos de ellos, incluso algunos considerados recuperados, mostraron "consecuencias cognitivas crónicas" manifestadas en distintos grados y asociadas a la gravedad de la enfermedad.

No obstante, se desconoce aún si el daño es permanente o cuánto podría durar el efecto.

Cabe destacar que científicos que no participaron de esta investigación advirtieron que la misma no debería ser tomada como concluyente porque para el estudio no se registraron los resultados de las pruebas cognitivas antes y después de la enfermedad.