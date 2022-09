¿Por qué el Rey Carlos III tiene "dedos salchicha" y qué significa?

La descripción "dedos salchicha", para hacer referencia a las manos del sucesor de la reina Isabel II, inundó las redes sociales ya sea como meme o comentario.

image.png Los memes sobre los "dedos salchicha" inundaron las redes sociales

Anteriormente ya se había hablado sobre las manos de Carlos, pero ahora que llegó al trono, volvió a tener preponderancia. Según el libro "Charles: the Man Who Will be King" de Howard Hodgson, fue el mismo Carlos III el que catalogó sus dedos como salchichas cuando nació el príncipe Guillermo.

"No puedo decirte lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente tiene muy buen aspecto y tiene dedos de salchicha, como los míos", había comentado en su momento.

image.png No hay problemas de salud inmediatos que se desprendan de los "dedos salchichas"

El diario New York Post aprovechó el tema y entrevistó a un médico que explicó que si bien "muchas condiciones" podrían causar la hinchazón de dedos, algunas afecciones se deben principalmente a edemas o retención de líquidos.

"El edema es una afección en la que el cuerpo comienza a retener líquidos en las extremidades, normalmente en las piernas y los tobillos, pero también en los dedos, lo que hace que se hinchen", dijo el Dr. Nye.

image.png El mismo Carlos III catalogó sus dedos como salchichas cuando nació el príncipe Guillermo

Según otros especialistas, otra explicación para los dedos de Carlos III podría ser la artritis, afección común en las personas mayores de 60 años.

En lo que la mayoría coincidió, es que no hay problemas de salud inmediatos que se desprendan de los "dedos salchichas" y lo más probable es que sea un signo de su edad.