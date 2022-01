"¿Hay tanques en las calles? No, pero esa es la impresión que se crea en Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania", dijo el mandatario en una rueda de prensa.

"La impresión en los medios de comunicación es así: que tenemos una guerra, que hay militares en las calles, que hay una movilización, pero no es así, no necesitamos este pánico", destacó.

De acuerdo al mandatario, en la actualidad no existe una escalada mayor de la que había anteriormente. "No digo que no haya una escalada. La hubo. Ya ha empezado", agregó.

En ese contexto, Zelenski hizo hincapié en el daño económico causado por esta histeria. "He empezado a hablar con los líderes de Estados y explicarles que hoy necesitamos estabilizar la economía de nuestro Estado debido a estas señales de que habrá una guerra mañana. Porque las señales llegan de respetados lideres de Estado que dicen abiertamente, ni siquiera a través de lenguaje diplomático: 'Habrá una guerra mañana'. Eso es pánico. Pánico en los mercados, pánico en el sector financiero", lamentó.

El presidente explicó que, tras el inicio de esta ola de pánico, 12.500 millones (no precisó la divisa) fueron sacados de Ucrania y sus reservas, por lo que el aumento de tensión en los medios "tiene un alto costo" para su país.

Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Por su parte, Rusia repetidamente calificó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania.

Durante la última semana, las autoridades ucranianas afirmaron en repetidas ocasiones que no observan ninguna amenaza de ataque de Rusia. Este lunes, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, dijo que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.

Mientras tanto, Washington insiste en que la amenaza de invasión rusa persiste. Así, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este martes que Washington observó "acciones agresivas y preparaciones" para un ataque en la frontera entre ambos países. A su vez, la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, sostuvo este miércoles que Washington ve "todos los indicios" de que Rusia planea usar sus Fuerzas Armadas contra Ucrania para mediados de febrero.