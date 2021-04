La directora explicó que "es muy perjudicial" si la escuela no desafía este lenguaje sexista y evita este tipo de frases que condicionan la psiquis de los estudiantes.

image.png Reino Unido: Escuela primaria Anderton Park

"El miedo es la mayor arma que tienen los acosadores y si a los niños se les dice 'los chicos no tienen miedo, los chicos no se asustan, los chicos no hablan de sus sentimientos', entonces ¿en dónde estaremos cuando tengan miedo y se asusten?", cuestionó Clarkson, tras señalar que en cualquier colegio "puede haber un par de niños que no se identifican realmente como un niño o una niña".

La decisión de la directora generó polémica en las redes, ya que no todos están de acuerdo en introducir el lenguaje inclusivo. Los que criticaron la política de la escuela de Birmingham sostuvieron que la medida es "ridícula" y argumentaron que, al trabajar con niños pequeños, los profesores deberían centrarse en su desarrollo en lugar del hecho de que "las mujeres podrían ofenderse por la frase 'hola chicos'".