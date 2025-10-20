Robo en el Museo del Louvre: cuáles son las joyas que se llevaron

Las joyas robadas corresponden a la colección de la corona de Francia, como las que pertenecían a Napoleón III y a la emperatriz Eugenia.

En este contexto, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, calificó las piezas como de valor “inestimable” por su relevancia histórica y económica.

image

Este lunes se confirmó que una de las joyas robadas fue encontrada dañada fuera del museo y se trata de la corona de la emperatriz.

El Ministerio de Cultura informó que “ocho objetos de un valor patrimonial incalculable” fueron sustraídos en el Louvre.

Entre las piezas se encuentra una diadema del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; un collar de zafiros del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; unos pendientes de zafiros del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa; un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa; un broche llamado “broche relicario”; una diadema de la emperatriz Eugenia y un broche representando un gran lazo de corsage de la emperatriz Eugenia.

El robo ocurrió en el primer piso del ala Denon, sobre la Petite Galerie, construida bajo mandato del rey Luis XIV tras el incendio de 1661.

image

El operativo a contrarreloj de la Policía de Francia

Las autoridades de Francia están en una búsqueda contrarreloj de los ladrones que robaron unas piezas de valor incalculable el domingo del museo del Louvre, pues de lo contrario las joyas podrían ser desmontadas y sacadas del país de forma ilegal.

"Lo que es seguro es que hemos fallado, ya que alguien pudo aparcar una grúa para muebles en pleno centro de París y subir a ella en pocos minutos para llevarse joyas de valor incalculable", declaró el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

image

Sin embargo, el director de una organización especializada en la localización y recuperación de obras de arte robadas, Chris Marinello, advirtió de que, si no se captura a los ladrones en las próximas 24-48 horas, las joyas robadas probablemente "desaparecerán para siempre". Las coronas y diademas robadas en el atraco, dijo, pueden romperse fácilmente y venderse en pequeñas piezas.

Los ladrones "no las van a conservar intactas, las van a romper, fundir el metal valioso, recortar las piedras preciosas y ocultar las pruebas de su delito", afirmó Marinello, quien añadió que sería difícil vender estas joyas intactas.

La policía francesa "sabe que en las próximas 24 o 48 horas, si no se captura a estos ladrones, es probable que esas piezas hayan desaparecido", resaltó. "Puede que atrapen a los delincuentes, pero no recuperarán las joyas", agregó.