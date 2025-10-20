Estados Unidos y la Argentina firmaron el swap por US$20.000 millones

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", afirmó la entidad en un comunicado.

También precisó que el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de un swap de monedas (una línea de crédito) entre ambas partes.

"Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica", explicó.

A seis días de las elecciones legislativas

El acuerdo, precisó la comunicación oficial, "forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".

La confirmación del histórico salvataje financiero que EE.UU. prometió a fines de septiembre se da cuando solo faltan seis días para las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina el próximo domingo.

El propio Trump condicionó su apoyo Milei, con base en el resultado de los comicios. "Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina", advirtió el mandatario republicano.

"Argentina se está muriendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo. Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una descripción brutalmente cruda sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo"

Las explosivas declaraciones fueron hechas a bordo del avión presidencial Air Force One. Trump justificó su posible ayuda por su buena sintonía con el mandatario argentino. "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó.