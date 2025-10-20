Bolivia: Rodrigo Paz anuncia el restablecimiento del lazo diplomático con Estados Unidos

"Esa relación (con Estados Unidos) se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad", explicó durante su primera conferencia de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.

Cuando asuma el Ejecutivo, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de "absoluto fracaso" de gestión del MAS. "Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones", añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó en la noche del domingo a Paz y ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos. También han felicitado a Paz mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile.

Rodrigo Paz convoca a EE.UU. y otros "países amigos" para el envío de combustible

Rodrigo Paz anunció este lunes que inició contactos con Estados Unidos y otros "países amigos" para intentar garantizar el suministro de combustibles para el país, sumido en una grave crisis por la escasez de carburante.

"Estamos hablando especialmente con el gobierno de Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Hemos hablado con el secretario adjunto del gobierno americano", declaró Paz a los micrófonos de medios bolivianos.

"Iniciamos públicamente las gestiones para que junto a países amigos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, puedan colaborarnos a partir del 9 de noviembre (para) resolver las largas filas que tenemos con el problema de los hidrocarburos", añadió. "Esta mañana hemos tenido varias llamadas con estas naciones amigas para poder cumplir con este propósito", insistió.

Paz explicó que "estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburos y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población".

Además, Paz ha anunciado el inicio del proceso de transición en coordinación con el Gobierno del presidente saliente, Luis Arce. "Ayer fue el día del voto. Hoy es un día de trabajo. Desde temprano, junto a nuestro equipo, hemos empezado a generar esta transición", dijo.

"Hablé con el presidente (Luis) Arce y hemos coordinado que tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Exteriores serán los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos", indicó.